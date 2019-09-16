700 ألف مهاجر غير قانوني في ليبيا

قال رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عقيد المبروك عبدالحفيظ، إن حوالي 700 ألف مهاجر غير قانوني يتواجدون في الأراضي الليبية وخارج مراكز الإيواء، بينما يتواجد حوالي 7000 مهاجر داخل المراكز.

وطالب عبدالحفيظ خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الإفريقي الخامس للهجرة بالقاهرة، الذي عقد السبت والأحد، دول الاتحاد الأفريقي بدعم ليبيا تجاه المهاجرين وألّا يقتصر هذا الدعم للنزلاء داخل مراكز الإيواء، وإيجاد الحلول ووضع الخطط الضرورية لملف الهجرة غير القانونية، مؤكدا أن ليبيا تعمل من خلال الاتحاد الأفريقي لمواجهة هذا الظاهرة.

ووفق ما نشرت “داخلية الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك”، الاثنين، فقد بين عبدالحفيظ أن سيادة الدولة الليبية والقانون المحلي لمواجهة ومكافحة الهجرة هي الفيصل في معاملة ليبيا مع المهاجرين، والجريمة المنظمة، وأن السلطات الليبية تواجه العديد من المشاكل تجاه هذا الملف في مكافحة ومحاربة عصابات التهريب والاتجار بالبشر والمهاجرين غير القانونيين.

وبحث المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 40 دولة أفريقية، بيانات وإحصاءات الهجرة، وفتح حوارا حول طرق تطوير وتعزيز عملية جمع واستخدام بيانات وإحصاءات الهجرة الدقيقة، وتعزيز إدارة البيانات والبحوث حول الهجرة لوضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها من أجل تدبير فعال لظاهرة الهجرة في أفريقيا.

كمل تناول المنتدى إنشاء مجموعة عمل قارية معنية بإحصاءات الهجرة لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لتعزيز إحصاءات الهجرة والعمل المشترك والتعاون في قضايا الهجرة والتنقل البشري على صعيد القارة.

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