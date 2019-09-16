عميد بلدية سرت يلتقي مدير مكتب قطاع التخطيط بالمدينة

استعرض عميد بلدية سرت مختار المعداني أمس، مع مدير مكتب قطاع التخطيط بسرت عمار العباني، أولويات مشروعات دعم الاستقرار بالمدينة، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآلية المتابعة لتنفيذ المشروعات.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، إن الطرفين تطرقا أيضا إلى وضع أسس التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال التدريب، وبحث سير العمل بقطاع التخطيط بالبلدية، كما تم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع مركز القياسات والتدريب بمؤسسة الطاقة الذرية، وتحديد المناطق والنقاط التي ستضمن في مشروع المسح الشامل.

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