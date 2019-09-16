صحة المؤقتة تتفقد مركز الأمراض السارية ببنغازي

تفقدت إدارة التفتيش والمتابعة في وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، مركز الأمراض السارية ببنغازي، وذلك للوقوف على خدماته وجهوزيته الكاملة.

كما اطلعت إدارة التفتيش على القضايا التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية بالمركز، وكذلك تقييم الأداء الوظيفي للعاملين، وفق استراتيجية وزارة الصحة لعام ألفين وتسعة عشر.

إدارة التفتيش أجرت أيضا جولة تفقدية على عدد من الأقسام، مؤكدة التوصل إلى حجم المشاكل التي سيتم إعداد تقارير شاملة بشأنها، وتقديمها إلى وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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