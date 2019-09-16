المنظمة الدولية للهجرة تطالب بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين

طالب الناطق الرسمي باسم المنظمة الدولية للهجرة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ڤلافيو دي جاكومو، بالإغلاق الفوري لجميع مراكز الاحتجاز في ليبيا.

جاء ذلك في أعقاب اعتقال السلطات الإيطالية لثلاثة مهاجرين بتهمة قيامهم بعمليات تعذيب وخطف، جرت حسبما نشرت وسائل إعلام إيطالية في مركز احتجاز للمهاجرين بمدينة الزاوية.

جاكومو وفي تصريح لمجموعة آدنكرونوس الإعلامية وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية، قال إنه يتعين إغلاق هذه المراكز بشكل نهائي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المنظمة الدولية للهجرة أن تعذيب المهاجرين ليس بالجديد، وأنه لا يمكنهم تغيير هذا الوضع لأن السلطات الليبية هي من يسيطر على هذه المراكز، في إشارة إلى حكومة الوفاق.

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