أكد آمر غرفة عمليات سلاح الجو التابع للجيش اللواء محمد المنفور، أن ” ضربات سلاح الجو على عدة مواقع في سرت، استهدفت 50 آلية عسكرية ومقتل 21 شخصاً:,

وأكمل المنفور، خلال تصريحات صحفية له، أن ” أن القيادي الميليشياوي محمد الحصان انسحب بستين آلية من طريق العرار، باتجاه مدينة مصراتة”.

