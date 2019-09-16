“داخلية الوفاق”: عودة حركة العبور بـ”راس جدير”

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، عبر صفحتها في “فيسبوك”، عودة حركة العبور بمنفذ رأس جدير إلى طبيعتها وبانسيابية.

وقال الوزارة إن الانفراجة في المعبر جاءت نتيجة للاتصالات التي قام بها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا مع وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي بشأن تسهيل حركة عبور المواطنين بالمنفذ ورفع المعاناة عنهم خاصة فيما يتعلق بالانتظار لساعات طويلة.

وكان باشاغا شكا في اتصال هاتفي مع الفوراتي، تعرض المواطنين الليبيين القاصدين تونس عبر منفذ راس اجدير، لمشاكل وعراقيل منها الانتظار لساعات طويلة في الجانب التونسي قد تتجاوز الـ24 ساعة في ظل وجود حالات إنسانية.

ولفت باشاغا إلى عدم وجود مرافق خدمية وصحية بالمنفذ، وبأن هنالك مشكلة في تشابه الأسماء والتأخير في الردود لتسوية أوضاعهم، وسوء المعاملة للمواطنين الليبيين، مؤكدا ضرورة الإسراع في حل هذه المشاكل والعراقيل والتواصل المستمر والتنسيق بين الجانبين.

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