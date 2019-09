المتوسط:

أكد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو أنه “تم تنفيذ 4 طلعات قتالية اليوم الاثنين في السبيعة و سوق الخميس امسيحل”.

وأضاف قنونو، في بيان له اليوم الاثنين، أن ” الضربات الجوية استهدفت تجمعات عسكرية و آليات مسلحة”.

