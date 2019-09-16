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المرأة الليبية تتكاتف لمساعدة نازحي مرزق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام عدد من عضوات الاتحاد النسائي الليبي في الجنوب/ تراغن، بتوزيع مساعدات على الأسر النازحة التي تستضيفها الأسر في تراغن.

وتأتي هذه المساعدات استمرارا من الاتحاد النسائي بدعم الأسر النازحة من مرزق إلى بلدية تراغن من خلال حملة “سلة المرأة النازحة”، تحث إشراف رئيس الاتحاد.

وعملت عضوات الاتحاد على تجميع كمية جديدة من مستلزمات واحتياجات الأم والطفل من عدد من رجال الأعمال والمحلات التجارية وتبرعات أهل البر والإحسان في المنطقة وتنظميها في شكل سلال، ثم جرى توزيعها على الأسر النازحة.

بدورها أكدت رئيسة الاتحاد أن الحملة ستستمر الى أن تنتهي فترة النزوح ويعود أهالي مرزق إلى مدينتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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