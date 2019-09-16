تدشين مشاريع صيانة وتطوير لمدارس في القبة

دشنت مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بالحكومة المؤقتة حزمة من مشاريع الصيانة والتطوير بعدة مؤسسات تعليمية بمراقبة التعليم القبة.

وشملت أعمال الصيانة مدارس (الشعلة والإخلاص وإبراهيم بكار وبيت ثامر وصالح مذكور وابشاره وأسماء).

وقال مدير المكتب الإعلامي بمراقبة التعليم القبة إن مشاريع الصيانة شملت إنشاء وإضافة فصول دراسية ببعض المؤسسات التعليمية، وصيانات شاملة، وإنشاء مقرات إقامة حراسة، وأعمال تحوير وتطوير ساحات الطلبة ببعض المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد تدشين حزمة جديدة من مشاريع الصيانة بمؤسسات تعليمية أخرى بكل من القبة وراس الهلال وعين ماره ولملوده.

بدوره أكد المكتب الإعلامي بمراقبة تعليم القبة أن هذه المشاريع تنفذ بشركات محلية وبمتابعة وإشراف مكتب المشروعات التعليمية القبة التابع لمصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية بالحكومة المؤقتة.

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