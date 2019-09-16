اتهامات دولية لخفر سواحل الوفاق ببيع المهاجرين..والمفوضية الأوروبية تنفي علمها

نفت المفوضية الأوروبية علمها بالتقارير الدولية التي تشكك بسلامة تصرفات عناصر تابعة لخفر السواحل الليبي التابع لبحرية الوفاق، الذين تم تدريبهم من قبل الأوروبيين، تجاه المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط.

وقالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، إنها على استعداد للاطلاع على التقارير المذكورة، مشددة على دقة وصرامة العمل الأوروبي عندما يتعلق الأمر بتدريب العناصر الليبية، وفق قولها.



واستفاضت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتش، في شرح التدريب الذي تقوم به طواقم عملية “صوفيا”، والذي يهدف إلى إنقاذ حياة المهاجرين في المياه الإقليمية الليبية ومحاربة شبكات تهريب البشر، مضيفة: “نريد جعل المياه الإقليمية الليبية أكثر أمناً”.



وتابعت: “عمليات اختيار المتدربين تتم بعناية ووفق معايير واضحة، كما وتجري مراقبتهم ومتابعتهم من الأوروبيين وجهات أخرى بعد انتهاء التدريبات، إذن عملنا محدد ودقيق”



وكانت تقارير دولية قد شككت بقيام عناصر خفر السواحل في ليبيا التابع لحكومة الوفاق ببيع مهاجرين تم إنقاذهم في المياه الإقليمية إلى “عصابات تهريب” بدل اقتيادهم إلى مراكز الاحتجاز المعروفة.







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