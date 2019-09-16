اختتام منتدى «وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا»

اُختُتم، مساء اليوم الإثنين، المنتدى الأول للحكم المحلي «وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا»، الذي عُـقد طوال ثلاثة أيام في تونس، بمشاركة أكثر من 75 شخصية يمثلون المجلس الرئاسي واللجنة العليا لنقل الاختصاصات بوزارة الحكم المحلي، وممثلين عن وزارات التخطيط والاقتصاد والصناعة والمالية والعمل والصحة، وعدد من عمداء البلديات.

كما شارك في المنتدى، ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمجتمع الدولي بما في ذلك البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي وإدارة التنمية الدولية للملكة المتحدة ومملكة هولندا .

انطلاق المنتدى الأول لـ«وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا»

ووفق بيان لوزارة الحكم المحلي، توافق المشاركون على ضرورة مضاعفة الجهود لتضمين مخرجات المنتدى بما في ذلك التحديات والأولويات، وخيارات السياسات وجمعها بهدف وضع خارطة طريق إستراتيجية لدعم اللامركزية في ليبيا على المديين القريب والمتوسط.

وانطلق السبت المنتدى، الذي افتتحه عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق ورئيس اللجنة العليا لنقل الاختصاصات محمد العماري زايد، ووزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد الطاهر.

وقال العماري، خلال كلمته في المنتدى، إن الحكومة تسعى لشراكات حقيقية تسهم في تفعيل نظام الإدارة المحلية.

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