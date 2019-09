المتوسط:

أكد آمر غرفة الإعلام لعمليات الكرامة التابعة للجيش العميد خالد المحجوب، أن ” تركيا تجمعت ساعدت الميليشيات في التجمع في سرت، بهدف التقدم نحو الجفرة والهلال النفطي”.

وأكمل المحجوب، في تصريحات صحفية له، أن ” الخطة هي تجمع الميليشيات في مناطق سرت كنقطة تجمع قم السيطرة على الهلال النفطي”.

وأوضح المحجوب، أن “تركيا وضعت عدة غرف للتحكم في الطائرات المسيرة، واستغلت تقنية الهوائي المتنقل ووضعها في أماكن مدنية لتفادي ضربها”.

The post الجيش: الميليشيات خططت للتقدم نحو الجفرة والسيطرة على الهلال النفطي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية