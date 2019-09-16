تقدم كبير في صيانة طريق نسمة بني وليد

تتواصل عمليات صيانة الطريق الرابط بين بني وليد ونسمة بوادي “فالغو” بعد مرور نحو عام على الانجرافات التي أصابته في الخريف الماضي نتيجة السيول القوية.

وتأتي عمليات الصيانة بمجهودات المجلس البلدي نسمة وبتكليف من وزارة المواصلات بحكومة الوفاق ومصلحة الطرق والجسور وبتأمين مديرية أمن نسمة وتنفيد شركة “صحارى الجنوب للمقاولات”.

وأدت السيول القوية الى انجراف 7 عبَّارات كبيرة بوادي فالغو، الرابط بين منطقة تنيناي التابعة لبلدية بني وليد ومنطقة رأس الطبل التابعة لبلدية نسمة، وتعتبر هذه الطريق رئيسة وحيوية خصوصاً خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت شركة”صحارى الجنوب للمقاولات” المنفذة للمشروع، أن نسبة الإنجاز تجاوزت الـ80 في المئة وشملت إنشاء عدد من العبَّارات وتعبيد الطريق، مبينة أن موعد تسليم المشروع وفتح الطريق مع نهاية شهر أكتوبر القادم.

يشار إلى أن قناة “218” عملت على تغطية حادثة الانجرافات وفيضان الودي في الخريف الماضي، وأوصلت معاناة المواطنين جراء هذه الانجرافات.

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