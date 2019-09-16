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حصر 1900 عائلة نازحة من مرزق إلى أوباري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستمر لجنة إدارة أزمة النازحين من مدينة مرزق في أوباري في عملها بالاهتمام بما يحتاجه النازحون في المدينة وحصر أعدادهم التي وصلت إلى نحو 1900 عائلة موزعين على مناطق المنكوسة والسبيطات.

وتعمل إدارة اللجنة على إيواء العائلات في منازل المواطنين إضافة لفتح خمس مدارس وزاويتين قرآنيتين لإيواء النازحين، وتعمل على حصر الأعداد الذي لا يوجد إحصاء دقيق لهم، وتوفير ما أمكن من المساعدات العينية والمادية بعد استجابة عدد من الجهات الدولية والمحلية المهتمة بالأمر.

وتعاني البلدية من انعدام البنية التحتية وعدم مقدرتها لاحتواء هذه الأزمات وعدم وجود أماكن مخصصة لإيواء واستيعاب النازحين ما استدعى القطاعات المحلية الخاصة والعامة ببذل مجهودات أكبر لتقديم أفضل الخدمات لهم لتفادي حدوث أي تقصير تجاه النازحين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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