تقدم وحدات الكتيبة 155 مشاة في محاور طرابلس..والإعلام الحربي يرصد جثث لمرتزقة تشاديين

أخبار ليبيا24

أكدت الكتيبة 155 مشاة أن وحدات الكتيبة تمكنت اليوم الإثنين من التقدم وكسر دفاعات العدو بإحكام السيطرة على مواقعه الدفاعية التي يتحصن بها.

وأوضحت الكتيبة 155 مشاة عبر حسابها الرسمي على موزقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن وحدات الكتيبة تعمل على تأمين المواقع التي سيتم الكشف عنها بعد انتهاء مراحل التأمين.

وكانت شعبة الإعلام الحربي نشرت اليوم الإثنين لقطات من المواقع التي تم السيطرة عليها من قبل الوحدات العسكرية لجُثث مرتزقة حاملي الجنسية التشادية.

وأوضحت الشعبة عبر المقطع المصور أن هؤلاء المرتزقة تم جلبهم بأموال الليبيين عن طريق حكومة الوفاق، مشيرة إلى وجود عدد من الجثث إضافة إلى الأسرى التابعين لقوات حكومة الوفاق.

يشار إلى أن الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية أحرزت أمس الأحد تقدماً كبيراً في مختلف المحاور بعد أن شنّت كافة الوحدات والفصائل هجوماً مُكثفاً على مواقع وتمركزات مجموعات قوات الوفاق.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي انه من خلال هذه التقدمات تم تدمير وغنم عدد من الآليات والأسلحة والعتاد إضافة إلى أسر عدد كبير من أفراد هذه المجموعات.

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