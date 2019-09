صحيفة العين: “الوفاق” تخطط مع جماعات مسلحة لمهاجمة الجنوب

المتوسط:

كشفت صحيفة العين الإماراتية نقلا عن مصدر استخباراتي ليبي عن تحركات مشبوهة واجتماعات سرية لتنظيمات إرهابية مع قيادات من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج داخل مدينة سبها جنوبي البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن” الاجتماع ضم عناصر إرهابية تابعة لتنظيمات شديدة الخطورة مع “علي كنة”، آمر المنطقة الجنوبية التابعة للسراج، و أن المعلومات الأولية حول الاجتماع الذي جرى قبل أيام تتبلور حول وضع خطط لهجوم إرهابي على مدينة سبها وبعض مناطق الجنوب”.

وأوضح المصدر أن “عناصر إرهابية تتوافد تباعاً عبر صحراء “الحمادة” منها شرقاً إلى جبال الهاروج، منوهاً باستهداف سلاح الجو الليبي العديد من المواكب الداعشية النشطة في تلك المساحة”.

وأضاف أن “عدد من العناصر الإرهابية تتمركز في جبال الهاروج يتجاوز 800 عنصر بتسليح أكثر من مائة سيارة وصواريخ محمولة وقذائف آر بي جي، وينتمي إليهم تشكيلات مهزومة في معارك الساحل الليبي “بنغازي، درنة” من مجالس شورى وسرايا ومليشيا جضران، بالإضافة إلى مجموعات من المعارضة التشادية بقيادة تيمان أرديمي، بالإضافة إلى عناصر من تنظيم داعش الإرهابي:”.

