لرغبة بعض الدول بعودة “داعش” بسرت .. مجلس الدولة: استهداف قوات حفتر لقوة حماية سرت يهدف لتوسيع دائرة الصراع

أخبار ليبيا 24 – خاص

أدان مجلس الدولة الاستشاري، القصف الجوي الذي شنته قوات الجيش الوطني، ضد مواقع تابعة لقوة حماية وتأمين سرت، ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والمُصابين.

وذكر مجلس الدولة في بيان له، أنه تابع بشكل بالغ، القصف الجوي الذي استهدف القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بحماية وتأمين مدينة سرت، مؤكدًا أن هذا القصف تُسيره غرف عمليات أجنبية على الأراضي الليبية، دعمًا لما وصفها بـ”العصابات الإجرامية الخارجة عن الشرعية”، بقيادة حفتر، موضحًا أن هدفها توسيع دائرة الصراع والحروب في ليبيا.

وأكد مجلس الدولة في بيانه، أن استهداف قوات حفتر لقوة حماية وتأمين سرت، التي تقف سدًا منيعًا في مواجهة أي تهديد من قبل العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم “داعش”، يُظهر رغبة تلك القوات والدول التي تقف وراءها في عودة الإرهاب لسرت، وعموم المنطقة واستمرارها في توظيف ملف الإرهاب في ليبيا بما يخدم مصالحها.

وأعلنت قوة حماية وتأمين سرت، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الجوى الذي شهدته مواقعها إلى قتيلين.

وأوضحت في منشور عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القتيلان هما “امحمد فتحي غباق”، و”علي عبدالسلام أبوشوفة قحيط”.

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