فحيمة:سلامة لم يعد لديه ما يقدمه

ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة يمضي في مساعيه دون أن يحدد هدفا يرتكز عليه من أجل وضع حلول للأزمة في ليبيا.

فحيمة أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن”أمس الخميس أن سلامة لم يعد لديه ما يقدمه،مقترحا التفكير ملياً بشأن تغيير المبعوث الأممي إلى ليبيا.

ويأتي هذا الموقف من فحيمة وعدد من النواب في ظل حديث متصاعد عن عجز سلامة في خلق موقف دولي موحد تجاه الملف الليبي بسبب مايبدوا أنه نفور من كافة الدول الكبرى عن دعم الصخيرات بالفعل بعكس ماهو معلن في العلن .