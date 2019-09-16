التحضير لبدء ترميم المدن الأثرية في ليبيا بمشاركة إيطالية

أخبار ليبيا24

أقيم اليوم الإثنين الملتقي الأول بين مصلحة الآثار التابعة لحكومة الوفاق والبعثات الأثرية الإيطالية المختصة في مجال الآثار وبحضور ممثلين عن الخارجية الإيطالية برعاية السفارة الليبية.

وقالت السفارة الليبية في روما إن اللقاء تمحور حول كيفية البدء في ترميم المدن الأثرية في لبدة وصبراتة وشحات.

وأضافت أن من المتوقع أن تبدأ هذه الخطوة في القريب العاجل بالتنسيق بين الطرفين.

وأفادت السفارة أن الجانب الإيطالي تكفل بتدريب الكوادر الليبية الشابة المهتمة بمجال الآثار والإرث، وذلك للرفع من كفاءتهم.

كما تم الاتفاق على تبادل الأرشيف ودعم المصلحة في بناء أرشيفها المركزي.

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