البدء في تطوير المتنزهات والحدائق في بنغازي

أخبار ليبيا24

شهدت بنغازي اليوم الإثنين أعمال تطوير لإعادة إحياء المنتزهات والحدائق العامة، وذلك ضمن مشاريع لجنة إعادة الاستقرار.

وأجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الإثنين جولة تفقدية لمشاريع إعادة إحياء عدد من المتنزهات والحدائق العامة في بنغازي.

وشملت الجولة عددا من المتنزهات والحدائق العامة في، وذلك لتفقد سير العمل بها كونها المتنفس الوحيد لسكان البلدية.

وأصدر الثني، تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة المؤقتة بضرورة تجهيز هذه المتنزهات والحدائق وفقًا لأعلى مستوى.

وأصدر الثني في وقت سابق التعليمات بإعادة إحياء حديقة 23 يوليو بكافة مرافقها، وكذلك البستنة وأعمال التشجير المصاحبة.

وتأتي هذه الجولة ضمن جولات دورية يجريها الثني لتفقد مشاريع الحكومة المؤقتة بالبلدية والتي تأتي ضمن مشاريع مجلس الوزراء ولجنة إعادة الاستقرار لبنغازي بعد تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

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