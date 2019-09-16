وصول تعزيزات عسكرية لمدينة سرت قادمة من مصراتة

وصلت إلى سرت تعزيزات عسكرية من مدينة مصراتة، تشمل قوات وآليات تحمل أسلحة ثقيلة تابعة لكتيبة حطين.

وحسب مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط» فإن القوة العسكرية ستعزز القوة الموجودة بسرت لتأمين وحماية المدينة.

وأوضح أن القوة العسكرية ستأخذ تمركزها في ضواحي سرت.

وتعرضت قوة حماية وتأمين سرت لهجوم جوي الإثنين، استهدف مواقع عسكرية تابعة لها.

آمر قوة حماية وتأمين سرت يكشف إلى «بوابة الوسط» الحصيلة النهائية للهجوم على الزعفران وأبو هادي

وقالت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق إن هجوما جويا صباح الإثنين «استهدف مواقع لقوة حماية وتأمين سرت المنبثقة عن عملية البنيان المرصوص».

وتحدثت الصفحة الرسمية للعملية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قيام «طيران إماراتي مسير داعم للقيادة العامة بتنفيذ الهجوم»، ونشرت الصفحة صورا لما قالت إنه موقع الهجوم.

بدورها نقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن آمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبد الله النعاس قوله إن «طيران حفتر قصف مواقع القوة داخل سرت».

وفي مطلع هذا الشهر، فرضت قوة حماية وتأمين سرت حظر التجوال في المدينة منذ الساعة الثانية عشرة ليلاً؛ لدواعٍ أمنية، عقب رؤية رتل مسلح لسيارات تابع للقيادة العامة جنوب المدينة.

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