الرقابة على الأغذية يرفض شحنتي حليب تركي في مصراته

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الاثنين، رفض شحنتي حليب معقم إحداهما نصف دسم، والأخرى كامل الدسم، تحملان العلامتين التجاريتين ”AKBEL”، “KAY” على الترتيب.



وأوضح المكتب الإعلامي لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، أن كمية الشحنة التي أدخلت عبر ميناء مصراته البحري بلغت 3600 استيكة للحليب النصف دسم، و 20000 استيكة للحليب كامل الدسم، بإجمالي 23600 استيكة.



وأرجع المركز أسباب الرفض إلى “وجود تغير في الطعم والرائحة وارتفاع نسبة السموم الفطرية عن الحد المسموح به، حسب المواصفة القياسية 356 لعام 2015”

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