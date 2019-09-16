تعليم الوفاق تحدد موعد اعلان نتائج الشهادة الثانوية الدور الأول

أعلن المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق عن تحديد موعد اعلان نتايج الشهاده الثانويه بالمنطقة الغربية للعام الدراسي 2018/2019.

وأكد المركز في بيان رسمي له، أنه سيتم إعلان نتيجة إمتحانات الشهادة الثانوية، للدور الأول لهذا العام، وذلك يوم الخميس القادم، 19 سبتمبر 2019، عند الساعة الحادية عشر صباحا وسيقام حفل وطني ورسمي كبير بالمناسبة.

وأنهى قبل أسبوعين قرابة 63 ألفا وأربعمائة وعشرين طالبا، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي الحالي، في 65 منطقة تعليمية تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

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