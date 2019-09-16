العامة للكهرباء: الانتهاء من صيانة محول بمحطة وسط المدينة مصراتة

أخبار ليبيا24

أكدت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة لمحول القدرة رقم 1 جهد 220 / 30 ك.ف سعة 100 ميغافولت أمبير السبت الماضي لمحطة وسط المدينة مصراتة.

وأوضحت الدائرة أن المحول تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى توقفه عن الخدمة منذ 26 مارس 2011 .

وأفادت أن أعمال الصيانة شملت استبدال القطع والمبردات والمعدات المطلوبة التي تم فكها من بعض محولات القدرة المعطوبة الموجودة بمحطة تحويل الهيرة.

وأشارت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء إلى أن الصيانة شملت أيضًا استبدال زيت المحول بالكامل وإجراء الاختيارات التشغيلية لتشغيل المحول.

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