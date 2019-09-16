المحجوب يكشف الخطة التركية للاستيلاء على الهلال النفطي

قال آمر التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، العميد خالد المحجوب، إن الأتراك وضعوا، خلال الفترة الماضية، خطة للتقدم نحو الجفرة والهلال النفطي لتمكين الميليشيات من الاستيلاء عليه.



وبين العميد المحجوب، في تصريحات تليفزيوينة رصدتها “بوابة إفريقيا الإخبارية”، الإثنين، أن الخطة تضمنت تشكيل قوة رئيسية تتقدم في اتجاه سرت، ثم تتمركز في عدة تجمعات على أن تأتي تباعا بشكل فردي، حتى لايتم رصدها وضربها بالطيران”، مضيفا أن هذه المجموعات قد تجمعت في أكثر من نقطة داخل مناطق مدينة سرت.



وتابع: “الغزو التركي الآن أصبح يضع عدة غرف عمليات في أكثر من مكان، وقام بتزويدها بطائرات مسيرة ووسائل اتصالات”



وأكمل: “الآن الأتراك متواجدون في كل الجبهات، حسب المعلومات الواردة، من خلال توزيع الطائرات المسيرة وغرف العمليات واستغلال تقنيات الرادار أو الهوائي المتنقل، ووضعها في أماكن مدنية لتفادي ضربها”



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