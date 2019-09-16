اجتماع بمستشفى بن سينا بسرت للوقوف على احتياجات قطاع الصحة

عقد بإدرة مستشفى ابن سينا التعليمى بسرت، أمس الإثنين، اجتماعا طارئ برئاسة عميد بلدية سرت مختار المعدانى، وبحضور مدير عام مستشفى ابن سينا التعليمى محمد السريتى، وآمر قوة حماية وتأمين سرت، النعاس عبدالله، ورئيس المجلس الاجتماعى لقبائل سرت مفتاح مرزوق، وأعضاء المجلس ومدير الخدمات الصحية سرت، خليفة محمد ومساعد الشؤون العامة بمديرية الأمن بسرت محمد امراجع، ومدير إدارة التدريب والشؤون الإدارية بالمديرية، ميمى الأمين.

كما حضر الاجتماع رئيس اللجنة الاستشارية بالمستشفى، عبد القادر العمارى، ومدير الخدمات الطبية بالمستسفى عوض محمد، ومدير الخدمات الإدارية بالمستشفى، عبد الخالق احنيش.

وأوضح مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، محمد الاميل، أن هذا الاجتماع خصص لبحث المعوقات والاحتياجات التى تواجه مستشفى ابن سينا التعليمى ومجمع عيادات سرت المركزى، ووضع آلية للتنسيق فى موضوع العيادات الخارجية والإسعافات بالمجمع خلال اليوم الواحد 24 ساعة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين، وخاصة الأطفال والباطنة.

وأفاد الاميل، بأنه تم خلال الاجتماع تم استعراض الاحتياجات والمقترحات التى من شأنها الوصول إلى تحقيق الخدمات الطبية والطوارئ للمرضى، والعمل على توفير الاحتياجات العاجلة للمستشفى بالتنسيق بين بلدية سرت ووزارة الصحة بحكومة الوفاق بالخصوص، وخاصة الإسعافات الأولية والمستلزمات الطبية وأجهزة الرنين والتصوير المقطعى.

وكان عميد بلدية سرت قد التقى مؤخرا مع رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج، وأبلغه، خلال اللقاء، بالاحتياجات العاجلة فيما يخص ملف الصحة بسرت.

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