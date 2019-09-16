السراج يبحث متطلبات الكلية العسكرية بطرابلس

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق فائز السراج، الإثنين بالعاصمة طرابلس، مع آمر الكلية العسكرية العميد محمود الغزالي، وتناول الاجتماع توفير احتياجات الكلية واستكمال كافة النواقص بمرافقها.

ووفق بيان للمجلس الرئاسي، بحث اللقاء، مشاريع تعزيز القدرات، وبرامج التدريب لطلبة الكلية، وإمكانية إعطاء دورات لتدريب طواقم طبية من المنتسبين.

وجدد السراج التأكيد على أهمية مواكبة التطور العلمي وتبنى أحدث وسائل التدريب والتعليم، وصولا إلى أعلى درجات الكفاءة، «لتكون قدراتنا العسكرية الدفاعية رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث باستقرار بلادنا»، وفق البيان.

الكلية العسكرية بطرابلس تحتفل بتخريج أولى دفعاتها بعد إعادة افتتاحها

واحتفلت الكلية العسكرية في طرابلس، أوائل أغسطس الماضي، بتخريج أول دفعة من الطلاب، بعد إعادة افتتاحها العام الماضي، كما احتفلت كلية الدفاع الجوي في اليوم نفسه بتخريج دفعة جديدة.

وكان قد أعيد افتتاح الكلية العسكرية العام الماضي، بناءً على تعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي، رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.

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