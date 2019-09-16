ضبط حشيش وخمور وذخيرة في سيارة قرب أجدابيا

قال مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن اجدابيا ، إن إحدى الدوريات التابعة لمركز شرطة إنتلات – البيضان والمتمركزة بإحدى الاستيقافات الأمنية على الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي اجدابيا وطبرق ، تمكنت من ضبط سيارة نوع (شيفروليه) بدون لوحات معدنية، وعلى متنها 3 أشخاص قادمين من مدينة طبرق متجهين إلى مدينة اجدابيا .

مكتب الإعلام الأمني، أضاف أنه بعد الاشتباه قام عناصرالشرطة بتفتيش المركبة حيث تم ضبط ربع كيلو جرام من مخدر الحشيش مع قنينتي خمر محلية الصنع ، بالإضافة إلى ضبط بندقيتي صيد وذخيرة ومخزن ذخيرة آخر لسلاح نوع (كلاشنكوف ) ، مشيراً إلى أنه قد تم تحريزالمظبوطات وتسليمها مع المتهمين إلى جهاز مكافحة المخدرات باجدابيا كجهة اختصاص.

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