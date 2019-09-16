اخبار ليبيا الان

ضبط حشيش وخمور وذخيرة في سيارة قرب أجدابيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن اجدابيا ، إن إحدى الدوريات التابعة لمركز شرطة إنتلات – البيضان والمتمركزة بإحدى الاستيقافات الأمنية على الطريق الصحراوي الرابط بين مدينتي اجدابيا وطبرق ، تمكنت من ضبط سيارة نوع (شيفروليه) بدون لوحات معدنية، وعلى متنها 3 أشخاص قادمين من مدينة طبرق متجهين إلى مدينة اجدابيا .

مكتب الإعلام الأمني، أضاف أنه بعد الاشتباه قام عناصرالشرطة بتفتيش المركبة حيث تم ضبط ربع كيلو جرام من مخدر الحشيش مع قنينتي خمر محلية الصنع ، بالإضافة إلى ضبط بندقيتي صيد وذخيرة ومخزن ذخيرة آخر لسلاح نوع (كلاشنكوف ) ، مشيراً إلى أنه قد تم تحريزالمظبوطات وتسليمها مع المتهمين إلى جهاز مكافحة المخدرات باجدابيا كجهة اختصاص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك