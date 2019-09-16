السراج يجتمع بـ “آمر الكلية العسكرية/ طرابلس”

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الاثنين، مع آمر الكلية العسكرية بطرابلس العميد محمود الغزالي، للتباحث في توفير احتياجات الكلية واستكمال كافة النواقص بمرافقها،حسب ما أورده المكتب الإعلامي للمجلس.

كما تم بحث مشاريع تعزيز القدرات، وبرامج التدريب لطلبة الكلية، وإمكانية إعطاء دورات لتدريب طواقم طبية من المنتسبين.. وجدد السراج التأكيد على أهمية مواكبة التطور العلمي و تبنى أحدث وسائل التدريب والتعليم، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة، لتكون القدرات العسكرية الدفاعية رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث باستقرار البلاد – حسب تعبيره.

واستلم السراج أثناء اللقاء درعاً تكريماً و تقديراً من الكلية العسكرية بطرابلس لما يقدمه من دعم ورعاية، ومساهمته في إعادة افتتاحها.

يشار إلى أن الكلية العسكرية والمتأسسة منذ العهد الملكي قفلت أبوابها بعد انتفاضة فبراير سنة 2011 ، بعد أن خرجت أكثر من 40 دفعة وعشرات آلاف من الضباط على مدى عهدين من الحكم .

ويرى مراقبون أن تكثيف الرئاسي لرعاية المؤسسة العسكرية النظامية وبقاياها في العاصمة لإعادة بنائها جاء متأخراً -بعد وصول الجيش الوطني للعاصمة- فيما كان يبنغي السعي في تفعيلها على مدار سنوات من استلام المجلس لمهامه وتنفيذ ما نصت عليه اتفاقية الصخيرات خاصةً تفكيك التشكيلات المسلحة الموازية ليقوم الجيش النظامي بواجباته وعودة السلاح بعد جمعه إلى مخازن القوات المسلحة.

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