المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة: الميليشياوي محمد الحصان إنسحب إلى مصراتة

سرت 17 سبتمبر 2019 (وال) – أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن الحصيلة الأولية لغارات قوات سلاح الجو الليبي التي إستهدفت تحركات عناصر مليشيات الوفاق في مدينة سرت قدرت بأنها دمرت حوالي 50 آلية وأكثر من 21 قتيل من عناصر الميليشيات.

وتابع المركز الإعلامي أن الميليشياوي محمد الحصان إنسحب من المدينة بعدد 60 آلية إلى مدينة مصراتة.

هذا وكشفت مصادر من مستشفى ابن سينا في سرت عن وصول عدد من الجثث لميلشيات الوفاق نتيجة غارات قوات سلاح الجو الليبي صباح أمس الإثنين مؤكدة بأن قتلى ميليشيات الوفاق يوجد بينهم أشخاص حاملي الجنسية التركية.

وشهدت مدينة سرت منذ الساعات الأولى لفجر أمس الاثنين، غارة جوية مكثفة شنتها طائرات قوات سلاح الجو الليبي، استهدفت خلالها ميليشيات الوفاق في وسط وضواحي مدينة سرت. (وال – سرت) س م / ه ع

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