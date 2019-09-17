الثني يتفقد مشاريع إحياء متنزهات بنغازي وحدائقها

قام رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني -أمس الاثنين- بجولة تفقدية لمشاريع إعادة إحياء عدد من المتنزهات والحدائق العامة في مدينة بنغازي.

ورافق الثني في جولته مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن “ناجي المعداني” وعدد من المسؤولين .. وشملت الجولة عدداً من المتنزهات والحدائق العامة في المدينة،لتفقد سير العمل بها كونها المُتنفس الوحيد لسكان البلدية- حسب ما أرودته الصفحة الرسمية لبلدية بنغازي.

وأصدر الثني تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة المؤقتة بضرورة تجهيز هذه المتنزهات والحدائق وفقا لأعلى مستوى.

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