الإعلام الحربي: نعيد درب المختار بتصدينا للإرهاب المدعوم تركيا وقطريا

بمناسبة ذكرى استشهاد عمر المختار، أصدرت شعبة الإعلام الحربي للقوات المسلحة بيانا، يؤكد أن أبناء القوات المُسلحة يعيدون درب الأجداد، الذين قدمو ملاحم الجهاد على أرض الوطن قبل 88 عاماً ، حين تصدّوا للاحتلال الإيطالي وقدمو أرواحهم فداءً للوطن، بحسب نص البيان.



وأضاف البيان المنشور، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية لشعبة الإعلام الحربي، ” اليوم وبعد أن انتشر الإرهاب ودنّس أرض الوطن ، وأعلن رموزه إمارات إسلامهم، والإسلام منهم براء، في أكثر من مدينة ليبية ، وبعد أن كانت بنغازي قوب قوسين أو أدنى من أن تكون إمارة إسلامية، إجتمع الأحفاد وتصدّو بكل بسالة لعدوان الإرهابيين المدعومين من الدولتين التركية والقطرية”

وتابع البيان: ” كانوا سبباً في إفشال مخطط خراب وتدمير الوطن ، وأعادوا ملاحم الأجداد على أرض وطننا الحبيب”





يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا