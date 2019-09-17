السراج يبحث توفير كافة الاحتياجات وتدريب منتسبين بالكلية العسكرية طرابلس

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أمس الاثنين بالعاصمة طرابلس، مع آمر الكلية العسكرية بطرابلس، محمود الغزالي.



وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، تناول الاجتماع توفير احتياجات الكلية واستكمال كافة النواقص بمرافقها، كما تم بحث مشاريع تعزيز القدرات، وبرامج التدريب لطلبة الكلية، وإمكانية إعطاء دورات لتدريب طواقم طبية من المنتسبين.



يشار إلى أن السراج خلال لقائه، أول أمس، مع قادة محاور قوات الوفاق، قال إن “أولوية الحكومة هي لتوفير متطلبات الحرب، وتعزيز الوحدات المقاتلة“، كاشفا عن عزمه بناء جيش.



وأضاف: “المجال واسع ومتاح لاستيعاب المقاتلين في المنظومتين العسكرية والأمنية، وتوفير خيارات متعددة أمامهم من بينها برامج الدراسة والتأهيل والتطوير بالأكاديميات العسكرية المرموقة، وتوفير برامج أخرى للإدماج في الحياة المدنية”





يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا