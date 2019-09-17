اخبار ليبيا الان

ورشة عمل بـ”مستشفى المقريف” حول جراحة الأوعية الدموية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

نظم “مستشفى الشهيد أمحمد المقريف” في مدينة اجدابيا صباح أمس الاثنين ورشة عمل حول جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية.

شملت الورشة الجانبين النظري والعملي وحضرها عدد من الأطباء من مدن اجدابيا وجالو والبيضاء وطبرق ودرنة، يتبعون مؤسسات تعليمية ومستشفيات وقطاعات صحية مختلفة.

وتخلل الورشة تكريم عدد من الأطباء، الاستشاري الدكتور المبروك الغول والدكتور سليمان المنفي والاستشاري الدكتور جمعة الزوي والاستشاري الدكتور فرحات السعيطي ورئيس جامعة اجدابيا الدكتور موسى المقريف، كما تم في الختام توزيع شهائد التقدير على المشاركين في الورشة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك