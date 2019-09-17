ورشة عمل بـ”مستشفى المقريف” حول جراحة الأوعية الدموية

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نظم “مستشفى الشهيد أمحمد المقريف” في مدينة اجدابيا صباح أمس الاثنين ورشة عمل حول جراحة الأوعية الدموية والقسطرة الطرفية.

شملت الورشة الجانبين النظري والعملي وحضرها عدد من الأطباء من مدن اجدابيا وجالو والبيضاء وطبرق ودرنة، يتبعون مؤسسات تعليمية ومستشفيات وقطاعات صحية مختلفة.

وتخلل الورشة تكريم عدد من الأطباء، الاستشاري الدكتور المبروك الغول والدكتور سليمان المنفي والاستشاري الدكتور جمعة الزوي والاستشاري الدكتور فرحات السعيطي ورئيس جامعة اجدابيا الدكتور موسى المقريف، كما تم في الختام توزيع شهائد التقدير على المشاركين في الورشة.

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