شرطة هون تداهم وكراً لترويج المخدرات

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داهمت قوة من ضباط وأفراد مركز شرطة مدينة هون ومديرية أمن الجفرة وكراً بمزرعة على مزرعة بالمدينة يستعمله صاحبه لبيع المخدرات والخمور المحلية .

وتحركت عناصر الأمن لعين المكان بعد ورود معلومات لمركز شرطة هون عن وجود مكان لبيع المخدرات وبعد التحري والتدقيق والتأكد من جميع المعلومات توجه رجال الشرطة مصحوبين بموافقة وسند وحضور قانوني من محكمة الجفرة الإبتدائية .

وقدرت الكمية التي تم ضبطها بحوالي 6 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر تتجاوز قيمتها الـ 80 ألف دينار ليبي إضافةً لكميات من الخمور المصنعة محلياً ومبالغ مالية و أجهزة الكترونية وهواتف نقالة وجهاز حاسوب محمول وشفرات لبيانا .

ألقت عناصر الشرطة القبض على صاحب المواد المحظورة ليخضع للتحقيقات القانونية مع حجز كامل الكمية والمضبوطات الأخرى .

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