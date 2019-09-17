مصادر: الجيش الوطني شن عمليات عسكرية موسعة على تمركزات الردع وغنيوة

أكدت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني بدء اليوم بتنفيذ عمليات عسكرية موسعة على تمركزات قوة الردع و غنيوه الككلي.

وذكرت المصادر أن العمليات العسكرية المنفذة تشمل محاور خلة الفرجان و محور الأحياء البرية و كذا محاور الرملة و السواني جنوب العاصمة طرابلس.

ومنذ الساعات الأولى لصباح اليوم شهدت محاور ضواحي جنوب العاصمة طرابلس اشتباكات قوية ومتقطعة وانفجارت عنيفة بعدب من المناطق في كل من عين زارة والسواني والكريمية.

وذكرت مصادر محلية أن تحليق للطيران سمع بسماء العاصمة خلال الاشتباكات .

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك كر وفر بين الطرفين، بعد أن أطلق “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير حفتر يوم 4 أبريل عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من سيطرة المليشيات والجماعات المسلحة .

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