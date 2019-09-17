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“السراج” يبحث احتياجات الكلية العسكرية في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اجتمع رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فائز السراج، الاثنين، مع آمر الكلية العسكرية العميد محمود الغزالي بالعاصمة طرابلس. 

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق، أن الاجتماع تناول توفير احتياجات الكلية واستكمال كافة النواقص بمرافقها، كما تم بحث مشاريع تعزيز القدرات، وبرامج التدريب لطلبة الكلية، وإمكانية إعطاء دورات لتدريب طواقم طبية من المنتسبين.

وجدد السراج التأكيد على أهمية مواكبة التطور العلمي وتبنى أحدث وسائل التدريب والتعليم، وصولا إلى أعلى درجات .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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