مديرية أمن أجدابيا تشرع فى بدء دورة المجندين الجدد

شرع قسم التدريب بمديرية أمن أجدابيا، بقسم الخدمات بالبدء فى دورة المجندين الجدد لصالح المديرية، حيث بلغ عدد المستهدفين 365 مجند على ان يتم تدريبهم بنظام اليوم الطويل

ويتوجه رئيس قسم التدريب نقيب /عمر بوبكر عقيلة أشويقي بالتحيه والتقدير لوزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقته المستشار/ إبراهيم بوشناف ومدير الادارة العامة لتدريب وكذلك مدير امن اجدابيا العميد/ الصادق مفتاح عمر اللواطي على جهودهم التى بذلوها لتذليل الصعاب أمامنا للبدء فى هذه الدورة.

