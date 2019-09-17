الشرطة الإيطالية تعتقل 3 أشخاص بتهمة تعذيب مهاجرين في ليبيا

اعتقلت الشرطة الإيطالية أمس ثلاثة أشخاص بتهمة الخطف والتعذيب والاتجار بالمهاجرين الراغبين في التوجه بحرا من ليبيا إلى أوروبا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

حيث أوقفت الشرطة شخصا من غينيا ومصريين تم نقلهم إلى مركز اعتقال في مسينة بصقلية، بعد أن جمعت شهادات ضدهم من مهاجرين آخرين.

وقال الشهود الذين استندت الشرطة على شهاداتهم إن الرجال الثلاثة كانوا يديرون مركز اعتقال في قاعدة عسكرية سابقة في مدينة الزاوية، حيث كان يعتقل كل الراغبين في الانتقال بحرا نحو أوروبا إلى أن يدفعوا فدية.

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