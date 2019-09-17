بمناسبة الذكرى 88 لاستشهاد عمر المختار .. صالون ثقافي بطبرق‎

أقيم بفندق باب طبرق وتحت إشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة يوم أمس صالون سياسي بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لاستشهاد البطل المجاهد عمر المختار تحت شعار (استحضارً للذاكرة ورؤية للمستقبل).افتتح الصالون فاعلياته بإدارة السفير عبدالسلام الرقيعي والمحاورين الدكتور وليد المنفي عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ بجامعة طبرق والعمدة عبدالقادر بوالحويج المهتم بالشؤون السياسية والتاريخية والدكتور سالم ادم والاستاذ عبدالحفيظ التاجوري.

حيث استهلت فاعليات الصالون بوقفة صمت على روح الشهيد البطل عمر المختار وأرواح شهداء القوات المسلحة من مدينة ترهونة وكل أرواح شهداء القوات المسلحة العربية الليبية الذين ضحوا بأرواحهم من اجل الدفاع عن الوطن.

وتطرقت محاور الصالون الى الابعاد التاريخية للغزو الايطالي لليبيا، والابعاد السياسية وتقاسم النفوذ، والابعاد القانونية للاستعمار الايطالي ومطالبة التعويض، واتفاق الشراكة الايطالي ونتائجه واخيراً استحضارً للذاكرة ورؤية للمستقبل.

ومن ضمن المشاركين في نقاش محاور الصالون العديد من الشخصيات المهتمة بالشؤون السياسية والتاريخية ونخب من المفكرين وأساتذة الجامعات وناشطين من المجتمع المدني.

يذكر أن الصالون كان بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج ووكيل الوزارة ومدراء الإدارات بالوزارة وبحضور امر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم ابورقعة ومنسق القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بمدينة طبرق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا