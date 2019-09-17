الحويج يكشف أسباب الحرب في ليبيا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة “عبد الهادي الحويج” على أهمية الاحتفال بذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار التي تذكرنا برمزية الشخصية المجاهدة، وان هذه المناسبة هي استحضار للذكرى ويجب استخدام سيرة هذه الشخصية العظيمة لبناء المستقبل وان المعركة التي ناضل فيها شيخ الشهداء عمر المختار وكل مجاهدي ليبيا من كافة اصقاع ليبيا لازالت مستمرة لتحرير ليبيا من قبضة الميليشيات والارهابيين وان ما قام به كل المجاهدين من أجل الحرية والاستقلال والسيادة لازلنا نقاتل وندافع ونقدم شهداء من أجله.

كما أكد الحويج خلال كلمته في الصالون السياسي بطبرق بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لاستشهاد البطل المجاهد عمر المختار تحت شعار (استحضار للذاكرة ورؤية للمستقبل) تابعتها “بوابة إفريقيا الإخبارية” أكد على أن الحرب ليست من أجل عسكرة الدولة وليست معركة من أجل الحكم إنما هي معركة من أجل استعادة الدولة والحرية ولتكون ليبيا في المستقبل دولة القانون والمؤسسات دولة الحريات والمواطنة بدون فوضى السلاح ولا الخارجين عن القانون.

وأضاف الحويج ان من الواجب استحضار الذاكرة وفتح جميع الملفات التاريخية ليس بهدف التذكير بالجراح إنما لتجاوز الألم وبهدف تحقيق المصالحة الوطنية التي يطمح لها الشعب الليبي.

وفي ختام فاعليات الصالون أكد اللواء هاشم ابو رقعة امر المنطقة العسكرية طبرق في كلمةً القاها ان ما تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية الان هو استكمالاً لما بدأه الاجداد للدفاع عن الوطن ضد المستعمرين.

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