صالون سياسي بمناسبة ذكرى استشهاد عمر المختار في طبرق

طبرق-العنوان

عقد أمس الإثنين بمدينة طبرق، صالون سياسي بمناسبة الذكرى الـ 88 لاستشهاد البطل المجاهد عمر المختار تحت شعار (استحضارًا للذاكرة ورؤية للمستقبل).

وافتتح الصالون فاعلياته بإدارة السفير عبدالسلام الرقيعي، والمحاورين الدكتور وليد المنفي عضو هيأة التدريس بقسم التاريخ بجامعة طبرق والعمدة عبدالقادر بوالحويج المهتم بالشؤون السياسية والتاريخية، والدكتور سالم آدم والأستاذ عبدالحفيظ التاجوري.

هذا واستهلت فاعليات الصالون بوقفة صمت على روح الشهيد البطل عمر المختار، وأرواح شهداء القوات المسلحة من مدينة ترهونة وكل أرواح شهداء القوات المسلحة العربية الليبية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن الوطن.

و تطرقت محاور الصالون، إلى الأبعاد التاريخية للغزو الإيطالي لليبيا، والأبعاد السياسية وتقاسم النفوذ، والأبعاد القانونية للاستعمار الإيطالي ومطالبة التعويض، واتفاق الشراكة الإيطالي ونتائجه وأخيراً استحضارًا للذاكرة ورؤية للمستقبل.

يذكر أن من ضمن المشاركين في نقاش محاور الصالون العديد من الشخصيات المهتمة بالشؤون السياسية والتاريخية ونخب من المفكرين وأساتذة الجامعات وناشطين من المجتمع المدني.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي في كلمته على أهمية هذه الذكرى التي تذكرنا برمزية الشخصية المجاهدة وأن هذه المناسبة هي استحضار الذكرى ويجب استخدام سيرة هذه الشخصية العظيمة لبناء المستقبل وإن المعركة التي ناضل فيها شيخ الشهداء عمر المختار وكل مجاهدي ليبيا من كافة أصقاع ليبيا لازالت مستمرة لتحرير ليبيا من قبضة المليشيات والإرهابيين وإن ما قام به كل المجاهدين من أجل الحرية والاستقلال والسيادة لا زلنا نقاتل وندافع ونقدم شهداء من أجله.

كما أكد على أن الحرب ليست من أجل عسكرة الدولة وليست معركة من أجل الحكم إنما هي معركة من أجل استعادة الدولة والحرية، ولتكون ليبيا في المستقبل دولة القانون والمؤسسات دولة الحريات والمواطنة بدون فوضى السلاح ولا الخارجين عن القانون.

وأضاف بأن من الواجب استحضار الذاكرة وفتح جميع الملفات التاريخية، ليس بهدف التذكير بالجراح إنما لتجاوز الألم وبهدف تحقيق المصالحة الوطنية التي يطمح لها الشعب الليبي.

وفي ختام فاعليات الصالون، أكد آمر المنطقة العسكرية طبرق اللواء هاشم أبو رقعة على إن ما تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية الآن هو استكمالاً لما بدأه الأجداد للدفاع عن الوطن ضد المستعمرين.

وحضر الصالون السياسي الذي أشرفت عله وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج ووكيل الوزارة والسادة مدراء الإدارات بالوزارة إلى جانب آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم أبورقعة ومنسق القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بمدينة طبرق.

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