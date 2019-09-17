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الجيش يُكثّف هجماته استعدادا لـ”هجوم شامل”..وقرار مرتقب لـ”حفتر”

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مسؤول بارز في الجيش الوطني أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بصدد إصدار تعليماته النهائية لمختلف محاور القتال في طرابلس بتنفيذ المرحلة الأخيرة لتحرير العاصمة.

وفي تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط قال المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه إن عملية تحرير طرابلس قاربت على نهايتها وإن قوات الجيش المتمركزة في محاور القتال تعتزم شن ما وصفه بـ”الهجوم الشامل غير المسبوق” في وقت قريب.

وأضاف السؤول التابع للجيش الوطني خلال حديثه أن قواتهم حققت تقدما كبيرا خلال الساعات الماضية بمُختلف المحاور، وكبّدت مجموعات الوفاق خسائر كبيرة.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري قد أكد في آخر مؤتمر صحفي له إن كل الإدارات والهيئات التابعة للجيش الوطني تواصل عملها المكثف لتجهيز ما يلزم لمعركة تحرير طرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • يجب ان يستخدم الجيش كامل قوته العسكرية فى طرابلس بما فيها الاسلحة الثقيلة والتى يصل مداها لوسط طرابلس وعلى اهالى المدينة مغادرتها مؤقتا حتى لايكونوا دروعا بشرية للمليشيات الارهابية ليتم سحق المليشيات بسرعة ويعود الامن والامان لشعب طرابلس الرافض للمليشيات بشهادة واحد من اعيان مصراطة ظهر فيه بغل مصراطى صاحب محل قطع غيار سيارات يتوعد شباب طرابلس الذى يرفض دعمهم ويتوعدهم بالتدمير ولانه من الحمير لايدرى ان مصراطة اوهن من بيت العنكبوت وهى من سيتم تدميرها وحرقها كما فعل رسول الله واصحابه بمسجد ضرار مع تجار الدين المنافقين الملاعين

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