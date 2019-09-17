السراج يلتقي آمر الكلية العسكرية بطرابلس ويتعهد بتوفير احتياجاتها

ليبيا – اجتمع رئيس الرئاسي فائز السراج أمس الإثنين بالعاصمة طرابلس مع آمر الكلية العسكرية التابعة للرئاسي العميد محمود الغزالي.

الاجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس توفير احتياجات الكلية واستكمال كافة النواقص بمرافقها كما تم بحث مشاريع تعزيز القدرات وبرامج التدريب لطلبة الكلية وإمكانية إعطاء دورات لتدريب طواقم طبية من المنتسبين.

وجدد السراج التأكيد على أهمية مواكبة التطور العلمي وتبنى أحدث وسائل التدريب والتعليم وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة لتكون القدرات العسكرية الدفاعية رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث باستقرار البلاد وفقاً لقوله .



كما جرى خلال اللقاء تسليم السراج درعاً تكريماً و تقديراً من الكلية العسكرية لما يقدمه من دعم ورعاية ومساهمته في إعادة افتتاحها.

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