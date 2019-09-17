مصلحة المطارات بالمؤقتة تدين مواقف حكومة الوفاق ومنعها تزويد مطار الزنتان بـ الكيروسين

الزنتان-العنوان

أدانت مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة مواقف حكومة الوفاق غير الدستورية وإيقافها لوقود الطيران عن مطار الزنتان مما سبب بتأخير إحدى رحلات الحقول النفطية السبت الماضي وبسبب هذا الإجراء ستتوقف الرحلات نهائياً.

وفي بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ فيسبوك قالت مصلحة المطارات ” أنها تخاطب أصحاب العقولة في أرجاء البلاد بضرورة الحياد لمصلحة المواطنين وعدم التعرض لمصالحهم في كل المجالات وتغليب لغة العقل في التعامل مع كل الجهات الحيوية والإنسانية والتعامل بروح الوطنية.

وأكدت مصلحة المطارات في الحكومة المؤقتة على وحدة الوطن ومصلحة المواطن في كل أنحاء ليبيا.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله قررت في مطلع شهر سبتمبر الجاري تخفيض إمدادات الكيروسين إلى المنطقة الشرقية.

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