المتوسط:

أكد المجلس الاستشاري للدولة، أن القصف الذي استهدف قوة حماية وتأمين سرت، يظهر رغبة منفذه والدول التي تقف وراءه في «عودة الإرهاب لسرت وعموم المنطقة، واستمرار توظيف ملف الإرهاب في ليبيا بما يخدم مصالحه».

واعتبر المجلس، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القصف «قامت به غرف عمليات أجنبية على الأراضي الليبية»، كاشفا أن الغرض منه أيضا هو «توسيع دائرة الصراع والحروب في ليبيا».

وكان استهدف الهجوم الجوي مواقع تابعة للقوة بسرت، وقاعدة القرضابية الجوية أبوهادي، ما أسفر عن سقوط قتيلين في صفوف القوة، هما أمحمد فتحي أغباق وعلي عبد السلام قحيط، فضلًا عن 12 جريحًا آخرين إصاباتهم متفاوتة، حسب آمر القوة، العميد النعاس عبد الله.

The post «الاستشاري»: استهداف قوة حماية سرت هدفه توسيع دائرة الحرب في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية