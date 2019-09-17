سفير ألمانيا: ندعم المرافق الصحية الليبية في مجال الطوارئ

قال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتش، اليوم الثلاثاء، إن البرنامج الذي تقدمه برلين لدعم المرافق الصحية في ليبيا، يستهدف تعزيز الاستعدادات في حالات الطوارئ.

ووجه أوفتش، «الشكر إلى الأطباء و الممرضات والعاملون في ليبيا، على توفير الرعاية الصحية في هذه الأوضاع الصعبة»، حسب تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ويوم الجمعة الماضي، وصلت شحنة أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من ألمانيا، إلى عدد من المستشفيات الليبية، حسب تغريدة على حساب مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا بـ«تويتر».

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وذكرت المنظمة أن البرنامج يسعى إلى توفير إمدادات ثابتة من الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والربو، للمستشفيات والعيادات في شرق وجنوب وغرب البلاد.

وأشارت المنظمة إلى إن تلك الإمدادات الطبية من المقرر أن تكفي الآلاف من المرضى لمدة 3 أشهر، منوهة إلى حاجة القطاع الطبي في ليبيا إلى إمدادات ثابتة من الأدوية لعلاج الأمراض المزمنة.

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