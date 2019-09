المتوسط:

كشف مدير المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، محمد البوعزي، أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية، للدور الأول لهذا العام يوم الخميس القادم، في الساعة الحادية عشر صباحا، في حفل رسمي.

وكان المركز الوطني للامتحانات أعلن، السبت، فتح عرض أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات حتى 21 سبتمبر الحالي، على موقع الامتحانات www.imtihanat.com لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية بالخارج، وطلبة الشهادة الإعدادية بالداخل.

وأكد بيان لوزارة التعليم بحكومة الوفاق، أنه «بإمكان الطالب مراجعة إجابته ومقارنتها بالإجابة الصحيحة والاطلاع على إجابته المقالية».

The post الكشف عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية