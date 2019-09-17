اجتماع طارئ لاستعراض مختنقات القطاع الصحي بسرت

عقد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، اجتماعاً طارئاً مع إدارة مستشفى ابن سينا التعليمي، محمد السريتي، وآمر قوة حماية وتأمين سرت، العميد النعاس عبد الله، إلى جانب عدد من مسؤولي قطاع الصحة في المدينة، للوقوف على أبرز المختنقات التي يواجهها القطاع.

وقال المتحدث الإعلامي باسم البلدية، محمد الأميل، إن الاجتماع استعرض أبرز احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية في المدينة، للتنسيق بشأن آلية توفير كل ما ينقصها.

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ في إطار سعي بلدية سرت لتحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين والعمل على توفير الاحتياجات العاجلة لمستشفى ابن سينا بالتنسيق بين بلدية سرت ووزارة الصحة بحكومة الوفاق.

يُشار إلى أن عميد بلدية سرت كان قد التقى مؤخراً مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق، فائز السراج، وأطلعه على الاحتياجات العاجلة التي تُعطل عمل القطاع الصحي في المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية