أكد مصدر محلي، وصول تعزيزات عسكرية إلى سرت من مدينة مصراتة، تشمل قوات وآليات تحمل أسلحة ثقيلة تابعة لكتيبة حطين.

وتعرضت قوة حماية وتأمين سرت لهجوم جوي الإثنين، استهدف مواقع عسكرية تابعة لها، أسفر عن سقوط قتيلين في صفوف القوة، هما أمحمد فتحي أغباق وعلي عبد السلام قحيط، فضلًا عن 12 جريحًا آخرين إصاباتهم متفاوتة، حسب آمر القوة، العميد النعاس عبد الله.

